Китайский юань стал пятой валютой в корзине МВФ

Китайский юань стал пятой валютой, которая 1 октября вошла в корзину МВФ, говорится в пресс-релизе организации.

Теперь валютная корзина фонда складывается из:

- доллара США — 41,73%,

- евро — 30,93%,

- юаня — 10,92%,

- иены — 8,33%,

- фунта стерлингов — 8,09%.

Как сообщила глава МВФ Кристин Лагард, «расширение корзины специальных прав заимствования (SDR) является важной исторической вехой для фонда, Китая и международной валютной системы».