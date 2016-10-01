01 октября 2016, 11:06
Китайский юань стал пятой валютой в корзине МВФ
Китайский юань стал пятой валютой, которая 1 октября вошла в корзину МВФ, говорится в пресс-релизе организации.
Теперь валютная корзина фонда складывается из:
- доллара США — 41,73%,
- евро — 30,93%,
- юаня — 10,92%,
- иены — 8,33%,
- фунта стерлингов — 8,09%.
Как сообщила глава МВФ Кристин Лагард, «расширение корзины специальных прав заимствования (SDR) является важной исторической вехой для фонда, Китая и международной валютной системы».
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое