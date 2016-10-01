Глава британского МИДа обвинил Россию в военных преступлениях в Сирии

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон считает, что российские власти совершили военные преступления в Сирии, нанося удары по мирному населению. Об этом он заявил в интервью таблоиду The Sun.

«Одна вещь, которая, как я полагаю, несомненно является военным преступлением, — это практика двойного удара. — сообщил министр. — Они бросают бомбу и затем ждут, пока прибудут добровольцы, оказывающие помощь, и начнут вытаскивать пострадавших из-под обломков, и затем через пять минут они сбрасывают еще одну бомбу».

«У нас есть доказательства. У нас есть веские основания полагать, что это сделали сами русские [а не войска президента Сирии Башара Асада]», — отметил Джонсон.

Он добавил, что Великобритания старается «полностью документировать» эти авиаудары.

Глава британского МИДа также допустил превращение России в страну-изгоя, если российская политика в Сирии не изменится.

«Отношение мира к России ухудшилось, и я думаю, что люди теперь допускают, что Россия может стать страной-изгоем. Если они [русские] продолжат действовать так же, они лишатся всякой симпатии и восхищения в мире», — заявил Джонсон.

По его словам, британские власти изучает несколько вариантов давления на Москву. По данным The Sun, среди этих вариантов может быть бойкот чемпионата мира по футболу 2018 года британскими официальными лицами.