Керри допустил участие Асада в выборах президента Сирии

Госсекретарь США Джон Керри провел встречу за закрытыми дверьми с представителями сирийской оппозиции. Во время беседы Керри допустил участие президента Сирии Башара Асада в выборах, которые должны состояться после окончания гражданской войны в Сирийской республике, пишет The New York Times.

В распоряжении издания оказалась аудиозапись беседы Керри. Встреча с оппозиционерами прошла 22 сентября в постпредстве Нидерландов при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Она состоялась после выхода сирийских правительственных сил из перемирия.

На встрече Керри убеждал оппозиционеров участвовать в будущих президентских выборах, которые пройдут под эгидой ООН и Запада «в соответствии с самыми строгими стандартами». Он добавил, что в этих выборах смогут принять участие миллионы сирийцев, которые бежали из страны, начиная с 2011 года. Также госсекретарь допустил, что в выборах может принять участие Асад.

Ранее США официально заявляли, что мирное урегулирование в Сирии возможно только после того как Асад покинет свой пост.

Между тем представитель Госдепартамента на условиях анонимности сообщил газете, что Керрит выразил свое частное мнение. По его словам, госсекретарь имел в виду, что при любых честных выборах Асад не сможет остаться у власти.

В ходе встречи Керри также жаловался, что в администрации президента США Барака Обамы всего три или четыре человека отстаивали силовое отстранение Асада, однако их не поддержали. «Я выступал за применение силы, но все сложилось иначе», — добавил дипломат, отметив, что русские его «перехитрили» в этом вопросе.