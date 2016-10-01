На меткомбинате в Липецке погибли двое рабочих

В Липецке на территории завода «Коксохим» при демонтаже металлических конструкций погибли двое рабочих, сообщает РИА Новости со ссылкой на главк МЧС по региону.

«Коксохим» относится к Новолипецкому металлургическому комбинату (НЛМК). На снимке с места происшествия, опубликованном на сайте МЧС, видно, как люди в спецодежде стоят перед частично рухнувшей конструкцией размером с небольшой автомобильный мост.

«Проводили работы по разбору перехода. Демонтаж. Несчастный случай на производстве, два человека погибли», — сообщил собеседник РИА в МЧС.

В управлении СКР по Липецкой области сообщили, что по факту гибели рабочих проводится доследственная проверка.