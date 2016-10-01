Мединский назвал попытку лишить его докторской возвратом в СССР

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал попытку лишить его степени доктора исторических наук, созвав диссертационный совет для нового рассмотрения его научной работы. По мнению министра, это возврат во времена СССР, когда было невозможно высказать отличную от большинства точку зрения, сообщил он «Интерфаксу».

4 октября диссертационный совет Уральского федерального университета (УрФУ) в Екатеринбурге рассмотрит вопрос о лишении Мединского ученой степени. Заседание созвано по просьбе докторов исторических наук Вячеслава Козлякова, Константина Ерусалимского и участника сообщества «Диссернет» Ивана Бабицкого. Ученые считают ненаучной диссертацию министра «Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV-XVII веков». Свое мнение они изложили в заявлении, направленном в Минобрнауки (.pdf).

«Сама постановка вопроса представляется фантасмагорической и возвращает нас в лучшие времена Советского Союза, когда только единственная точка зрения считалась правильной, а все остальные — буржуазными, ревизионистскими, устаревшими, космополитичными и какими-либо еще», — заявил Мединский.

«Мне бы очень не хотелось, чтобы в исторической науке мы бы скатились в те времена. Я говорю в отрыве от себя», — добавил он.