США отказались признать решение ВС России о запрете меджлиса

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Марк Тонер заявил, что Соединенные Штаты не признают решение российского Верховного суда о запрете «Меджлиса крымско-татарского народа», передает ТАСС.

По его словам, в Госдепе не признают орган самоуправления крымских татар экстремистской организацией и осуждают «прекращение работы этого демократического института». Тонер обвинил Россию в «систематическом и несправедливом» обращении с крымскими татарами, которое, как он утверждает, вызывает в Вашингтоне особое беспокойство.

Напомним, 26 сентября Верховный суд России признал запрет меджлиса крымских татар законным. Впоследствии протест против этого решения выразил МИД Украины.