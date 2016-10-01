Медведев пообещал «самую низкую инфляцию» за всю историю

В начале 2017 года российская экономика выйдет в рост, считает председатель правительства России Дмитрий Медведев.

«Мы исходим из того, что в конце года эти негативные тренды, которые формировались в нашей экономике на протяжении последних двух-трех лет, они себя исчерпают. <…> И уже в начале следующего года мы выйдем на относительно небольшие параметры экономического роста, то есть роста ВВП», — заявил премьер в интервью Первому каналу (здесь и далее цитата по РИА Новости).

Медведев отметил, что несмотря на экономический кризис, у России низкий государственный долг и «значительные объемы золотовалютных резервов, сопоставимые с первой десяткой стран мира».

Кроме того, по словам премтера, «у нас снизилась инфляция… то есть рост цен не такой, как был последние десятилетия».

«И может быть, по итогам этого года мы выйдем на самую низкую инфляцию за всю новейшую историю, что позволяет рассчитывать и на дальнейшее экономическое развитие», — подчеркнул он.