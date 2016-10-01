В Новокузнецке машина из свадебного кортежа угодила под автобус

В Новокузнецке этим утром произошло ДТП с участием машины из свадебного кортежа. В результате погибли два человека, еще семь получили травмы, сообщается на сайте главка МВД по Кемеровской области.

Авария произошла около 11:30 (7:30 мск). По предварительным данным, «Хендай Аванта» из свадебной процессии занесло на мокром из-за дождя асфальте, машина выехала на встречную полосу, где врезалась в маршрутный автобус ПАЗ.

В результате аварии водитель и пассажир иномарки погибли на месте. Также пострадали семь пассажиров автобуса.