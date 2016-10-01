Полиция установила личность напавшего на синагогу

Мужчина, ранивший охранника в Московской хоральной синагоге, — это 40-летний житель подмосковного Королева. Об этом сообщается на сайте МВД.

По данным полиции, в синагоге «произошел конфликт между сотрудниками охраны и мужчиной, поведение которого было неадекватным».

«В результате инцидента неизвестный произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в охранников, после чего был задержан и доставлен в ОМВД для разбирательства», — говорится в пресс-релизе.

Ранее источники российских информагентств сообщали, что мужчина с канистрой пришел в синагогу и заявил, что подожжет ее.

В охранников синагоги он выстрелил из пневматики, одного из охранников ранил. Остальные сотрудники охраны скрутили нападавшего и сдали его полиции.