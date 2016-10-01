В Кремле назвали расследование по сбитому «Боингу» обреченным на провал

Официальная Москва считает, что расследование крушения малайзийского «Боинга», сбитого летом 2014 года в Донбассе, было заведомо предвзятым, а потому «обречено на провал». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «Интерфакс».

«Следствие нельзя вести, исходя из парадигмы, когда через несколько минут после трагедии на официальном уровне в известных странах выступают и говорят, что виновата Россия», — сообщил Песков Первому каналу.

«Если вести следствие, исходя из этой парадигмы, — добавил он, — оно обречено на необъективность, оно обречено на провал».

Ранее на этой неделе международная группа следователей под руководством Нидерландов опубликовала доклад, согласно которому малайзийский «Боинг» был сбит из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», который после инцидента был переправлен обратно в Россию.

В Кремле отрицали поставки оружия сепаратистам Донбасса. При этом Песков сразу после доклада в интервью BBC ушел от ответа на вопрос, признает ли Россия выводы следственной комиссии, назвав их предварительными.

«Боинг» был сбит в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, большинство — голландцы, все находившиеся в самолете погибли.

Расследование крушения ведет международная группа, в которую входят эксперты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Украины и Нидерландов.