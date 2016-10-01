Поклонская и Онищенко станут замами в думских комитетах

Фракция «Единой России» в Государственной Думе накануне утвердила список кандидатов на посты председателя, зампредседателей палаты, а также глав думских комитетов и их заместителей. Об этом сообщается на сайте партии.

Бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская станет зампредседателя комитета по безопасности и противодействию коррупции. Она также возглавит парламентскую комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах депутатов.

В прошлом главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рекомендован на пост первого замглавы комитета по образованию и науке.

Конькобежка Светлана выыдвинута на пост первого замруководителя комитета по международным делам.