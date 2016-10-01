В правительстве заявили об «устойчивом росте бедности» с 2014 года

С 2014 года в России «устойчиво растет бедность», сообщила вице-премьер правительства Ольга Голодец, передает РИА Новости.

«К сожалению, в стране после 14 года устойчиво растет бедность, и те меры, которые мы принимаем, мы считаем, пока должны быть усилены. Прежде всего бедность поразила людей работающих, это особая ситуация», — сказала она на инвестиционном форуме «Сочи-2016».

По словам вице-премьера, бедность растет из-за того, что заработная плата в России существенно ниже реальной цены труда.

Она сообщила, что в России 4,8 млн человек получают минимальную оплату труда (МРОТ) в 7500 рублей, из них 1,8 млн человек — это бюджетники.

Голодец отметила, что в России нет молодежи, труд которой может быть оценен в 7500 рублей.