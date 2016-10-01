Сооткрыватель кометы Клим Чурюмов выступил с лекцией о миссии "Розетты" в Московском планетарии

Лекция сооткрывателя кометы 67P, директора Киевского Планетария, доктора физико-математических наук Клима Ивановича Чурюмова и премьера полнокупольного фильма «Розетта», состоялась 30 сентября 2016 года, в день окончания миссии «Розетта», в Планетарии г. Москвы. Об этом сообщает корреспондент «Полит.ру».

Специально приехавший на эти дни в Москву Чурюмов рассказал, о том, как люди начали изучать кометы, и как в 1969 году они со Светланой Герасименко открыли свою комету при наблюдениях в Алма-Ате. Оказалось, что у этой кометы необычная история. За 10 лет до открытия, в 1959 году, она прошла на очень близком расстоянии от Юпитера (0.05 астрономической единицы или 7.5 млн км), и это существенно трансформировало её орбиту. В результате этого тесного сближения с планетой-гигантом перигелийное расстояние с 2.5 а.е. уменьшилось до 1.3 а.е. И как раз это уменьшение и позволило астрономам открыть комету, сделав ее доступной для фотографических наземных наблюдений с телескопами.

Знакомый скульптор сделал для Клима Ивановича макет кометы, один из которых тот подарил Московскому планетарию. Ядро кометы имеет форму башмака и состоит из трех частей: «тела», «головы» и «шеи» между ними. Чурюмов предложил, что через какое-то время ядро кометы распадется на части, которые и будут путешествовать вокруг Солнца рядом с друг другом.

В результате работы миссии «Розетта» было получено множество интересных результатов. В частности, прибор COSAC зарегистрировал 16 органических соединений в ядре кометы: метан CH4, цианистый водород HCN, угарный газ CO, метиламин CH3NH2, уксусный альдегид CH3CHO, изоцианову кислоту HNCO, этиламин C2H5NH2, пропанон ацетон CH3COCH3, этиленгликоль CH2(OH)CH2(OH), формамид HCONH2, ацетонитрил CH3CHO, метилизоцианат CH3NCO и другие.

Удалось показать, что найденная в веществе с помощью проекта Stardust@home кометы Вильда простейшая аминокислота глицин, это не одна случайная молекула, а ссставная часть ядра. Ее обнаружили и в кометной атмосфере 67P Чурюмова-Герасименко. Кроме того, прибор ROSINA обнаружил там и предшественников аминокислоты – метиламин и этиламин, а также фосфор, что дает дополнительные основания говорить об участии комет в появлении жизни на Земле.

Клим Иванович сделал предположение, что космический аппарат «Розетта» вовсе не разбился о ядро кометы и сможет через 6,5 лет, когда комета опять приблизится к Солнцу. и солнечные батареи заработают, вернуться к жизни.

После лекции К.И. Чурюмова состоялась премьера 22-минутного фильма «Розетта». Он был подготовлен Обществом сферического кино и студией Fisheye Vision совместно с Киевским Планетарием и Центром Атмасфера 360. Судя по аплодисментам зрителей, фильм, где о комете рассказывает уже оцифрованный Чурюмов, а ядро кометы можно рассмотреть во всех подробностях, как будто сидишь на пилотируемом космолете, всем очень понравился. Научно-популярный фильм можно теперь посмотреть на экранах российских планетариев, фильм был также куплен для показа многими странами мира. Сценарий фильма был подготовлен исполнительным директором Общества сферического кино Ярославом Губченко, представившим вчера фильм зрителям, и самим Климом Чурюмовым.

Слева направо: Лев Зеленый, Ярослав Губченко, научный директор Планетария г. Москвы Фаина Рублева, зрители и Клим Чурюмов

Накануне лекции Клим Иванович выступил с докладом в Институте космических исследований РАН, а директор ИКИ, академик РАН Лев Зеленый принял участие в вечере прощания с «Розеттой» в Московском Планетарии. Возможно, полнокупольный фильм будет сделан и о миссии «ЭкзоМарс», работа которой началась 14 марта 2016 года.