Минтранс подтвердил подготовку к продаже авиакомпании «Россия»

Минтранс России к 10 декабря представит в правительство предложения по продаже 75% акций авиакомпании «Россия», сообщил глава ведомства Максим Соколов, передает ТАСС.

Сейчас этот пакет акций принадлежит «Аэрофлоту», оставшиеся 25% — Санкт-Петербургу. «Россия» — дочерняя авиакомпания «Аэрофлота».

В конце сентября «Ведомости» писали о том, что вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минтрансу представить предложения о возможности продажи «Аэрофлотом» своей доли в компании «Россия».

В самом «Аэрофлоте» утверждали, что вопрос о продаже его дочерней авиакомпании не стоит на повестке дня.

«По-моему, 10 октября там, в соответствии с поручением», — подтвердил сегодня Соколов поручение вице-премьера.