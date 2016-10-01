Россия на месяц возглавила Совет Безопасности ООН

К России с 1 октября перешло председательство в Совете Безопасности ООН. Председательство в Совбезе длится один месяц, в октябре, как сообщают РИА Новости и ТАСС, в ООН пройдет решающая стадия выборов нового генерального секретаря.

Также председательство России пришлось на период обострения ситуации в Сирии.

Первое заседание Совбеза во главе России пройдет в понедельник 3 октября, тогда же будет утверждена программа работы этого органа на текущий месяц.

В октябре Совбез проведет около 20 заседаний. «Центральным мероприятием российского председательства станут дебаты 28 октября по сотрудничеству ООН с региональными организациями: ОДКБ, ШОС и СНГ», — считают в российском постпредстве при ООН.