Немецкая полиция остановила Шварценеггера за езду по вокзалу на велосипеде

Полиция немецкого Мюнхена остановила двух велосипедистов, катавшихся по зданию центрального вокзала. Одним из них оказался киноактер и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, пишет Süddeutsche Zeitung.

Внимание полиции привлекли двое мужчин на велосипедах, которые объезжали пассажиров на платформе. Сначала полицейские остановили более медленного велосипедиста. Он заявил, что является телохранителем Арнольда Шварценеггера, и ему срочно нужно догнать шефа.

Вскоре Шварценеггер подъехал к стражам порядка и принес извинение за свой поступок. Чтобы загладить вину, он предложил полицейскому сделать селфи.

В Мюнхене в эти дни проходит пивной фестиваль «Октоберфест».