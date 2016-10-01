На севере Германии произошла потасовка местных жителей с мигрантами

В городе Шверин на севере Германии произошла потасовка с участием 30 немцев и 10 мигрантов, сообщает местная полиция.

Инцидент произошел накануне поздно вечером на площади Мариенплац. Отмечается, что нападение было совершено немцами. Полиции удалось сразу разнять дерущихся. Легкие травмы получил подросток.

Полиция обращается к очевидцам за содействием в расследовании происшествия.

Как пишет Welt.de, в четверг на Мариенплац уже происходила потасовка с участием мигрантов. Двое мужчин из Сирии, по рассказам очевидцев, атаковали группу, в которую входили другие приезжие и местный житель. Им угрожали ножом. Когда в спор вмешался прохожий, то ударили его. Преступники попытались сбежать, однако вскоре были пойманы.

Как сообщает агентство dpa, Мариенплац, согласно данным полиции, является постоянным местом встречи мигрантов. Туда приходят группы приезжих по 20-30 человек, по большей части, подростки. Туда же приходят и группы местных жителей.