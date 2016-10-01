Минздрав и Минфин поддержали «налог на тунеядцев»

Минздрав и Минфин России поддерживают введение «налога на тунеядцев», Минэкономразвития выступает против, следует из официальных ответов представителей этих ведомств, опубликованных ТАСС.

Министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что ее ведомство поддерживает инициативу обложить налогом официально не работающих россиян.

«Если взрослые, здоровые люди, они же явно на что-то живут, работают, но не платят налоги, а пользуются бесплатно тем, что дает государство. Это абсолютно несправедливо и принижает права тех, кто честно работает и честно платит налоги», — сообщила она.

Скворцова подчеркнула, что неработающие люди не должны выводиться из системы ОМС.

«Речь идет о том, что медицинская помощь будет оказываться такая же, какая оказывается всем, но регионы должны иметь право взимать с неработающего населения налог, который компенсирует те траты на здравоохранение», — сообщила она.

Ранее идею введения «налога на тунеядцев» поддержал Минфин. В ведомстве приводили схожие с Минздравом аргументы.

Между тем Минэкономразвития относится к введению такого налога отрицательно, заявил замглавы министерства Олег Фомичев.

Он добавил, что его ведомство не видело последнюю версию этого законопроекта, а одна из версий обсуждалась примерно год назад.

На этой неделе вице-премьер Ольга Голодец сообщила в Совете Федерации о разработке закона, по которому неработающие граждане должны будут оплачивать фактическое использование социальной инфраструктуры.