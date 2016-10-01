Мужчина с канистрой ворвался в синагогу Москвы и ранил охранника

Неизвестный мужчина ворвался в Московскую хоральную синагогу в центре Москвы и ранил охранника из травматического пистолета. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел сегодня вечером. Нападавший, по информации источника, ворвался в синагогу на Большом Спасоглинищевском переулке, который находится между улицами Маросейка и Солянка.

У мужчины, по его словам, была канистра с горючей жидкостью и травматический пистолет, из которого он и выстрелил в охранников.

Нарушителя задержала охрана синагоги. Раненый госпитализирован, к синагоге прибыла полиция.

По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, нападавший угрожал поджечь синагогу.