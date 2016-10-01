Госдеп признал успешность краткосрочной задачи России в Сирии

Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер прокомментировал начавшуюся год назад операцию Воздушно-космических сил России в Сирии. По его словам, она позволила Москве выполнить краткосрочную задачу — поддержать режим президента Башара Асада, передает «Интерфакс».

Тонер сделал вывод, что поддержание режима Асада явно было намерением Москвы «на тактическом уровне или в качестве краткосрочной цели».

Напомним, ранее Тонер допустил возможность введения в отношении РФ новых санкций — в случае провала дипломатических усилий по урегулированию сирийского конфликта. По его словам, американские власти в настоящее время анализируют и оценивают различные методы воздействия на Москву, и санкции рассматриваются как один из возможных вариантов.