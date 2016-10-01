Шотландский боксер Майк Тоуэлл умер после нокаута

В Глазго умер шотландский боксер Майк Тоуэлл, выступавший в полусреднем весе. Спортсмен скончался в госпитале после нокаута в поединке с Дэйлом Эвансом за британский чемпионский титул, сообщает The Mirror.

Бой проходил в четверг 29 сентября. 25-летний Тоуэлл получил нокаут в пятом раунде, его вынесли с ринга на носилках. В университетской больнице королевы Елизаветы у спортсмена были выявлены отек мозга и кровоизлияние в мозг. После 12 часов в госпитале боксер был отключен от аппарата искусственного дыхания.

По словам супруги боксера Хлои Росс, за день до боя Тоуэлл жаловался на головную боль.

До этого в профессиональной карьере Тоуэлла не было ни одного поражения: он одержал 11 побед и один бой провел вничью.

Газета The Daily Mail выложила на YouTube отрывок последнего боя Тоуэлла. Нокаут на кадрах не запечатлен.