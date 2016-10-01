01 октября 2016, 09:46
Американский суд принял первый иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября
Суд в Вашингтоне принял к рассмотрению иск американки Стефани Росс ДеСимон, муж которой погиб в результате терактов 11 сентября 2001 года. Иск подан к Саудовской Аравии. В заявлении говорится, что «королевство поддерживало "Аль-Каиду" [запрещена в РФ] и ее главаря, Усаму бен Ладена», передает Bloomberg.
Заявление в суд было подано вскоре после того как сенат и конгресс США преодолели вето президента Барака Обамы, отказавшегося подписывать закон об исках к иностранным государствам из-за теракта.
Помимо ДеСимон в рассмотрении дела участвует ее дочь, поскольку в момент совершения терактов ДеСимон была беременна.
Муж истицы погиб во время атаки на здание Минобороны США.
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