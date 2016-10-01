Американский суд принял первый иск к Саудовской Аравии из-за терактов 11 сентября

Суд в Вашингтоне принял к рассмотрению иск американки Стефани Росс ДеСимон, муж которой погиб в результате терактов 11 сентября 2001 года. Иск подан к Саудовской Аравии. В заявлении говорится, что «королевство поддерживало "Аль-Каиду" [запрещена в РФ] и ее главаря, Усаму бен Ладена», передает Bloomberg.

Заявление в суд было подано вскоре после того как сенат и конгресс США преодолели вето президента Барака Обамы, отказавшегося подписывать закон об исках к иностранным государствам из-за теракта.

Помимо ДеСимон в рассмотрении дела участвует ее дочь, поскольку в момент совершения терактов ДеСимон была беременна.

Муж истицы погиб во время атаки на здание Минобороны США.