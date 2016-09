Суд в США приостановил дело о компенсации 50 млрд долларов акционерам ЮКОСа

Суд Вашингтона приостановил дело бывших акционеров ЮКОСа об исполнении в США решения гаагского арбитражного суда, присудившего им 50 млрд долларов компенсации в 2014 году. Рассмотрение дела отложено по просьбе истцов, сообщает РАПСИ.

От лица акционеров выступают компании Hulley Enterprises Ltd., Yukos Universal Ltd. и Veteran Petroleum Ltd.

20 апреля Окружной суд Гааги отменил решение гаагского арбитража о присуждении компенсации в 50 млрд долларов. Однако экс-акционеры в июле подали апелляцию и, по их оценкам, ее рассмотрение займет 2,5 года.

Суд в США согласился с их доводами и решил приостановить процесс до 21 января 2019 года или более раннего срока, когда станут известны результаты апелляции.