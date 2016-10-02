Прокурор Чечни объяснил слова Кадырова об убийствах нарушителей безопасности

Прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров заявил, что глава республики Рамзан Кадыров призывал уничтожать людей, пополняющих ряды террористов и представляющих угрозу для общественной безопасности. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам прокурора, он отслеживал выступление, однако опубликованные журналистам слова «были вырваны из контекста, а этот прием всегда дает почву для различных толкований».

Абдул-Кадыров заметил, что глава Чечни только обратил внимание на то, что «наркоманы и токсикоманы являются благоприятной средой для их вовлечения в террористическую деятельность». По его словам, с террористами же «не ведут никаких переговоров, их задерживают или уничтожают на месте в случае оказания вооруженного сопротивления, и именно в таком контексте следует воспринимать слова Кадырова».

Прокурор заверил, что борьба с преступностью в Чечне идет по закону.