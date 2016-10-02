В Эфиопии в давке на акции протеста погибли 50 человек

В столице Эфиопии Дэбрэ-Зэйт около 50 человек стали жертвами давки во время акции протеста. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные местной оппозиции.

Утром 2 октября на религиозный праздник Irreecha собрались несколько тысяч человек. Они начали скандировать антиправительственные лозунги, и возник конфликт с полицией. Когда правоохранительные органы применили против протестующих слезоточивый газ и начали стрелять в воздух, в толпе начались паника и давка.

Поводом для возмущения эфиопцев стало решение правительства расширить муниципальные границы в Оромии. Вследствие этого фермеры могут остаться без собственности.