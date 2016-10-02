02 октября 2016, 18:56
Армия Асада вновь призвала боевиков уйти из Алеппо
Командование сирийской правительственной армии снова обратилось к боевикам с призывом покинуть восточные районы Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости.
В случае согласия командование САР пообещало им безопасный проход и необходимую помощь.
«Командование вооруженных сил призывает всех боевиков в восточных кварталах Алеппо покинуть эти кварталы и дать людям жить обычной жизнью», — заявили военные.
Сегодня же глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри. В ходе беседы стороны обсудили варианты совместного содействия нормализации обстановки в Алеппо.
Ранее СМИ сообщали о том, что ВКС России совместно с армией Сирии атаковали восточный район Алеппо и разбомбили больницу.
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