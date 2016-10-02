Армия Асада вновь призвала боевиков уйти из Алеппо

Командование сирийской правительственной армии снова обратилось к боевикам с призывом покинуть восточные районы Алеппо. Об этом сообщает РИА Новости.

В случае согласия командование САР пообещало им безопасный проход и необходимую помощь.

«Командование вооруженных сил призывает всех боевиков в восточных кварталах Алеппо покинуть эти кварталы и дать людям жить обычной жизнью», — заявили военные.

Сегодня же глава МИД Сергей Лавров провел телефонный разговор с госсекретарем США Джоном Керри. В ходе беседы стороны обсудили варианты совместного содействия нормализации обстановки в Алеппо.

Ранее СМИ сообщали о том, что ВКС России совместно с армией Сирии атаковали восточный район Алеппо и разбомбили больницу.