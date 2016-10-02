Автомобиль врезался в остановку на востоке Москвы

На востоке Москвы на 1-й Владимирской улице, возле дома 37/15 автомобиль Hyundai врезался в остановку общественного транспорта. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметил источник в правоохранительных органах, жертвами ДТП стали два человека. «В больнице скончался один из доставленных пострадавших, общее число погибших возросло до двух», — пояснил он.

По данным Life, авария унесла жизни 13-летнего школьника и мужчины средних лет.

В настоящее время обстоятельства ДТП выясняются.