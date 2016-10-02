Напавший на синагогу оказался пациентом психдиспансера

Напавший на столичную синагогу 1 октября мужчина оказался сотрудником Свято-Тихоновского гуманитарного университета, сообщает «Интерфакс».

«Установлено, что задержанный имеет музыкальное образование и работает концертмейстером в Православном Свято-Тихоновском гуманитарном университете», - отметил источник в правоохранительных органах.

У нападавшего подтвердился медицинский диагноз «шизофрения», рассказал он.

Мужчина стоит на учете в психдиспансере. Он проживает в подмосковном Королеве.

Напомним, 1 октября неизвестный ворвался в синагогу в Большом Спасо-Глинищевском переулке с канистрой бензина и ранил охранника из травматического пистолета. По факту нападения возбудили дело о хулиганстве.