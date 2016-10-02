Ткачев связал марш фермеров на Москву с выборами

Министр сельского хозяйства Александр Ткачев не увидел нарушений в решении земельного вопроса на Кубани. Его слова приводит «Интерфакс».

«Беспредела нет, поверьте, все остальное - от лукавого. Я лично вижу больше этого», - отметил он на совещании депутатов Госдумы от «Единой России» в Аносино. Так Ткачев прокомментировал несостоявшийся марш фермеров на Москву.

«Я думаю, что эта тема обострилась под выборы. 80% тех, кто стоит за этими лицами - те, кто под шумок хотят любой ценой, им интересно больше земли без прав, без судов, вопреки всему, просто взять и присвоить», - заявил министр.

По словам Ткачева, все документы подтверждают правомерность передачи земель фермеров агрохолдингам. «Что там можно сделать еще? Менять законодательство - меняйте, вы депутаты», - обратился он к депутатам.

Ткачев полагает, что все земельные вопросы в регионе решались по закону. «Большинство фермеров, 99%, они вообще этого марша не заметили», - заключил он.