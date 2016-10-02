Медведев пожалел об отсутствии иностранного финансирования в экономике РФ

Премьер Дмитрий Медведев выразил сожаление по поводу того, что в отечественной экономике нет иностранных источников финансирования. Его слова приводит «Первый канал», расшифровка сюжета опубликована на сайте правительстве.

Отвечая на вопрос о сроках начала экономического роста, Медведев заявил, что это зависит от многих внутренних и внешних условий, а во всем мире «наблюдается очень серьезное замедление темпов экономического роста».

«Мы понимаем, в каких условиях развивается наша экономика. Она, к сожалению, отрезана и от иностранных источников финансирования, и от целого ряда иностранных поставщиков, которые давали заказы нашим производителям», – отметил премьер.

Премьер признал внешнее давление на экономику России, отметив, что «это плохо, но это не главное».

Основной проблемой экономики Медведев признал то, что она выстроена на основе советской, но не устранены «структурные проблемы».