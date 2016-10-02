В Испании при взрыве газа пострадали десятки людей

В испанском городе Велес-Малага при взрыве газового баллона в ресторане 1 октября пострадали минимум 77 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Пресс-секретарь экстренных служб Андалусии заявил о серьезных ранениях у пяти человек. Большинство пострадавших получили царапины и гематомы.

Непосредственно перед взрывом в кухне ресторана начался пожар. Повар успел предупредить посетителей об опасности.