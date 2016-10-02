02 октября 2016, 13:49
В Испании при взрыве газа пострадали десятки людей
В испанском городе Велес-Малага при взрыве газового баллона в ресторане 1 октября пострадали минимум 77 человек. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ.
Пресс-секретарь экстренных служб Андалусии заявил о серьезных ранениях у пяти человек. Большинство пострадавших получили царапины и гематомы.
Непосредственно перед взрывом в кухне ресторана начался пожар. Повар успел предупредить посетителей об опасности.
Al menos 77 heridos tras una explosión en una cafetería de Vélez-Málaga https://t.co/iJV1MZ75fm pic.twitter.com/KMSHzJ7jlK— La Razón (@larazon_es) 1 октября 2016 г.
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