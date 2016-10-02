«Транснефть» обвинила Минск в незаконном повышении тарифов на транзит газа

Пресс-секретарь «Транснефти» Игорь Демин заявил, что Белоруссия допустила нарушения при повышении тарифов на транзит нефти. Его слова приводит «Интерфакс».

По словам Демина, Белоруссия должна была передать России на согласование документ с описанием новых цен. Он отметил, что оказать помощь в разрешении спора из-за цен могут органы тарифного регулирования. В противном случае Минск имеет право повысить тарифы на среднегодовой индекс потребительских цен в году, увеличенный не более чем на 3%.

«В настоящее время российскую сторону по сути поставили в известность об односторонне принятом решении, нарушающем действующие договоренности – как положений межправительственного соглашения, так и согласованной методики изменения тарифов», – констатировал Демин.

Напомним, ранее сообщалось, что Белоруссия намерена с 11 октября повысить стоимость транзита нефти в среднем в полтора раза.