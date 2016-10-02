СМИ узнали о миллиардном убытке Трампа

Претендент на пост президента США от республиканцев, бизнесмен Дональд Трамп задекларировал в 1995 году убытки в размере 916 миллионов долларов. Об этом пишет The New York Times.

Именно поэтому, указывает издание, миллиардер и не платил федеральные налоги на прибыль в течение 18 лет.

Согласно налоговой отчетности Трампа, в этот промежуток времени потерпел неудачу в управлении тремя казино в Атлантик-Сити, неудачно вложился в авиакомпанию, а также несвоевременно приобрел отель Plaza на Манхэттене.

По словам представителей штаба Трампа, журналисты незаконно заполучили налоговые документы, а NYT наряду с ведущими СМИ работает на Хиллари Клинтон.

«Господин Трамп является высококвалифицированным бизнесменом, который имеет фидуциарные обязательства перед своим бизнесом, своей семьей и сотрудниками не выплачивать больше налогов, чем требуется по закону», — отметили в штабе.

Сотрудники штаба указали, что Трамп выплатил большую сумму, но как в виде различных налогов, так и в виде акцизов и благотворительных взносов.

«Хиллари Клинтон является коррумпированным должностным лицом, нарушившим федеральный закон, Дональд Трамп является чрезвычайно успешным частным предпринимателем, который следовал закону и создал десятки тысяч рабочих мест для американцев», — заключил штаб.

А представитель кампании Клинтон Брайан Фэллон так прокомментировал ситуацию в своем Twitter: «Бомба: отчеты Трампа показывают, насколько он паршивый бизнесмен и как долго он может избежать уплаты каких-либо налогов».