02 октября 2016, 16:40
В Турции арестован брат Гюлена
Полиция Турции арестовала брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Кутбеттина, сообщает Аnadolu.
Брат Гюлена был арестован в провинции Измир. Он находился в доме своего родственника в районе Газиемир.
Ранее Кутбеттина обвинили в членстве в «вооруженной террористической организации» Фетхуллаха Гюлена и объявили в розыск.
Кутбеттин Гюлен доставлен в департамент полиции по борьбе с терроризмом.
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