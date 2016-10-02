В Турции арестован брат Гюлена

Полиция Турции арестовала брата оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена Кутбеттина, сообщает Аnadolu.

Брат Гюлена был арестован в провинции Измир. Он находился в доме своего родственника в районе Газиемир.

Ранее Кутбеттина обвинили в членстве в «вооруженной террористической организации» Фетхуллаха Гюлена и объявили в розыск.

Кутбеттин Гюлен доставлен в департамент полиции по борьбе с терроризмом.