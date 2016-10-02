Мэй пообещала вывести Великобританию из ЕС за полгода

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назвала сроки запуска процедуры выхода страны из Евросоюза. По ее словам, это произойдет в конце марта 2017 года, сообщает ВВС.

«Мы запустим процедуру выхода до конца марта следующего года», — пояснила Мэй, отвечая на вопрос о том, когда она намерена применить 50-ю статью Лиссабонского договора.

Мэй отметила, что королева Елизавета в своей следующей речи будет говориться о билле, который отменит закон, позволивший Великобритании вступить в Евросоюз.

Отметим, что ранее в интервью местному изданию Мэй подтвердила, что процедура вывода Великобритании из ЕС будет запущена до парламентских выборов в Германии, назначенных на сентябрь 2017 года.