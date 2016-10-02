СМИ обвинили Россию в авиаударе по больнице Алеппо

Агентство Reuters со ссылкой на гуманитарных работников и сирийских повстанцев сообщило, что российская авиация совместно с войсками Башара Асада произвела авиаудары по позициям повстанцев на территории сирийского Алеппо.

В результате, как заявляют очевидцы, была разрушена одна из главных больниц города. Жертвами авианалета стали, как минимум, два пациента, находившихся внутри больницы, еще 13 пострадали.

По словам свидетелей, по зданию больницы выпустили не менее семи ракет как российские истребители, так и сирийские вертолеты. Радиолог учреждения Мухаммед Абу Раджаб констатировал закрытие больницы, так как она получила слишком серьезные повреждения.

Отмечается, что разрушенная больница находится на востоке города. Обстрелам подверглись и кварталы вокруг нее. Кроме того, были произведены атаки по важным для повстанцев дорогам снабжения, таким как Кастелло.