02 октября 2016, 10:49
В кабмине допустили модернизацию здравоохранения при помощи Японии
Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович рассказал, что Япония может принять участие в модернизации системы российского здравоохранения. Его слова приводит ТАСС.
«По медицине есть интересные задумки. По созданию фармацевтических производств и по участию японских клиник в модернизации нашей системы здравоохранения. В том числе на Дальнем Востоке», — пояснил Дворкович.
По его словам, японцы могут организовать медицинский кластер в Сколково.
Некоторые противоречия в российском законодательстве, которые пока мешают работе японских врачей в России, являются «решаемым вопросом», полагает Дворкович.
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