В кабмине допустили модернизацию здравоохранения при помощи Японии

Заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович рассказал, что Япония может принять участие в модернизации системы российского здравоохранения. Его слова приводит ТАСС.

«По медицине есть интересные задумки. По созданию фармацевтических производств и по участию японских клиник в модернизации нашей системы здравоохранения. В том числе на Дальнем Востоке», — пояснил Дворкович.

По его словам, японцы могут организовать медицинский кластер в Сколково.

Некоторые противоречия в российском законодательстве, которые пока мешают работе японских врачей в России, являются «решаемым вопросом», полагает Дворкович.