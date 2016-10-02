В Омске гонщик сбил вышку с судьями

В Омской области произошла авария с участием гоночного автомобиля на соревнованиях «Ралли-Сибирь». Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.

Один из гонщиков - 39-летний водитель из Читы - врезался в вышку с судьями и сбил с нее людей. В итоге двое судей упали с трехметровой высоты, получив тяжелые травмы.

Один из пострадавших - 54-летний мужчина - умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Еще одна пострадавшая - 34-летняя женщина - в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.

Отмечается, что гонщик не справился с управлением. На месте происшествия работают следователи.