02 октября 2016, 15:40
В Омске гонщик сбил вышку с судьями
В Омской области произошла авария с участием гоночного автомобиля на соревнованиях «Ралли-Сибирь». Об этом сообщается на сайте регионального отделения СК.
Один из гонщиков - 39-летний водитель из Читы - врезался в вышку с судьями и сбил с нее людей. В итоге двое судей упали с трехметровой высоты, получив тяжелые травмы.
Один из пострадавших - 54-летний мужчина - умер в машине скорой помощи по пути в больницу. Еще одна пострадавшая - 34-летняя женщина - в тяжелом состоянии находится в реанимационном отделении.
Отмечается, что гонщик не справился с управлением. На месте происшествия работают следователи.
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