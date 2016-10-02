В Эстонии на пост президент нашелся единственный претендент

В Эстонии по решению республиканского избиркома на выборах президента зарегистрирован единственный кандидат – представитель страны в Европейской счетной комиссии Керсти Кальюлайд. Об этом сообщает Postimees.

Ее кандидатуру выдвинуло большинство в местном парламенте. Для победы Кальюлайд нужно получить 68 голосов парламентариев в ходе голосования 3 октября.

Отметим, что на первых выборах ни один кандидат в президенты не получил необходимой поддержки, и в итоге оба лидирующих кандидата отказались от гонки.

Стоит отметить, что Кальюлайд является сторонницей «спокойных и согласованных с другими союзниками» отношений с Россией. «У меня в определенной степени совпадают взгляды со всеми партиями. С некоторыми больше, с некоторыми меньше. Ни с одной партией не совпадают на 100%», – заявила кандидат.