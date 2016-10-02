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02 октября 2016, 04:56
Мемория

Мемория. Сати Казанова

Сати Казанова
Сати Казанова
Оксана Капитан/Коммерсантъ

2 октября 1982 года родилась Сати Казанова, певица и телеведущая.

 

Личное дело

Сатане́й (Сати́) Сетгалиевна Каза́нова (34 года) родилась в селе Верхний Куркужин в Кабардино-Балкарии. Ее отец Сетгалий Талустанович работал дальнобойщиком и авторемонтником, затем стал предпринимателем. Мать Фатима Исмаиловна врач. В семье выросли четыре дочери, Сати — самая старшая из них.

Когда ей было 12 лет, семья переехала в Нальчик, где Казанова начала заниматься вокалом в школе искусств.

После девятого класса поступила в республиканское училище культуры на академический вокал. В 16 лет стала лауреатом конкурса «Нальчикские зори», через год начала подрабатывать певицей в ресторане.

Вспоминала: «Свой первый гонорар я получила в мои 17 с хвостиком лет. Я работала тогда в ресторане в Нальчике при гостинице "Гранд Кавказ". Я помню, как однажды кто-то из иностранных гостей оставил мне сто долларов. Я была несказанно счастлива».

После третьего курса училища, в 2001 году поехала в Москву, где поступила на заочное отделение Российской академии музыки имени Гнесиных, в класс эстрадно-джазового вокала.

В 2002 году попала на телепроект «Фабрика звезд». В декабре того же года продюсер шоу Игорь Матвиенко создал женскую группу «Фабрика», в состав которой изначально вошли четыре солистки. Помимо Сати Казановой это были Ирина Тонева, Александра Савельева и Мария Алалыкина.

Через полгода Алалыкина покинула коллектив, приняла ислам, вышла замуж за консервативного мусульманина и исчезла из вида.

Группа «Фабрика» с Сати Казановой записала три альбома: «Девушки фабричные» (2003), «Мы такие разные» (2008), «Лучшее и любимое» (2008).

В 2010 году певица покинула «Фабрику» и начала сольную карьеру, продолжив сотрудничество с Игорем Матвиенко.

Рассказывала: «Я вообще не представляла, куда уйду и каким будет мой репертуар. Но я решила просто действовать и стала усиленно заниматься вокалом, а параллельно раздумывала над будущим проектом. В один из дней я позвонила Игорю и сказала, что хочу с ним поговорить. Он сразу подумал, что я беременна или замуж вышла. Он напрягся, а я ему взволнованно: "Вот так и так, хочу сольный проект и чтобы вы остались моим продюсером". А он: "Ну давай, я не против"».

В 2011 году была одной из ведущих в музыкальной программе «Призрак оперы» на Первом канале. Тогда же участвовала в джазовом проекте «S.A.T.I. Acoustic Band», исполнявшем мировые хиты в джазовой аранжировке.

В 2013 году приняла участие в шоу Первого канала «Один в один», где изображала Диму Билана, Рианну и южнокорейского исполнителя Psy. В 2014 году снималась в программе «Живой звук» на «России-1».

В 2015 году дебютировала в кино, сыграв небольшую роль в фильме «По небу босиком». Также в фильме можно услышать колыбельную в ее исполнении.

 

Чем знаменита

 
Фото: Продюсерский центр Матвиенко

Российская поп-певица, бывшая солистка группы «Фабрика»; коллектив стал известен по песням «Про любовь», «Девушки фабричные», «Рыбка» и другим. Среди сольных работ Казановой на слуху песни «Чувство легкости» (совместно с Батиштой, 2012) и «До рассвета» (совместно с Arsenium — бывшим солистом O-Zone, 2014).

Казанова часто появляется на телевидении — участвует в музыкальных проектах.

 

О чем надо знать

В 2013 году певица создала «Фонд социальных и творческих инициатив "Культура и жизнь"». По ее словам, он создавался, чтобы проводить фестивали, но долгое время был законсервирован. В сентябре 2016 года Казанова, рассказывая в Нальчике о работе фонда, так ответила на вопрос о возможности помочь детям с физическими проблемами: «Этот фонд не занимается больными, косыми, кривыми, прости боже, детьми. Я к тому, что мы — [это] именно социальные и творческие инициативы. Много других замечательных организаций… которые занимаются реабилитацией больных детей».

Вскоре певице пришлось извиняться за свои слова. Сейчас на сайте фонда можно найти раздел «Лишних нет», который «направлен на популяризацию, привлечение общественного внимания и решения проблем людей с инвалидностью», а также раздел «Дети», в котором рассказывается о детях-инвалидах и есть возможность сделать для них пожертвование.

 

Прямая речь:

Об уходе из «Фабрики» (Chelfin.ru, июль 2014): «Покинуть группу "Фабрика" я решила именно из соображений творческой свободы. Именно этого мне недоставало. <…> В группе был сумасшедший график. Несмотря на то, что мы жили, как у Христа за пазухой, и хорошо зарабатывали, для меня это был путь в никуда. Многие сегодня живут, не покидая зону комфорта. Пригрелись себе и живут. Хотя сами глубоко несчастны: душа плачет, а они затыкают этот плач, чтобы не слышно было».

Об отношениях и финансовой независимости (там же): «Со стороны женщины несколько инфантильно рассчитывать только на мужчину. Несмотря на то, что я воспитана в восточных традициях, когда женщина вышла замуж и все — попала под крыло. Я пыталась быть счастливой при такой модели отношений, но мой жизненный опыт мне доказал, что никто не обязан делать меня счастливой и независимой, в том числе и в финансовом плане. Меня каждый раз больно била жизнь, когда я перекладывала ответственность за себя, за свое финансовое благополучие и стабильность на мужчину. Тогда меня мужчина либо подводил, либо предавал».

О любви (журнал «Интервью», 2009): «Вы знаете, первая серьезная любовь у меня случилась в 15 лет. Самая чистая и романтичная — с прогулками под луной и со всем, что описано в любовных романах. Он потом ушел в армию, на этом фоне мы расстались, но не суть. Однажды мне приснилось, что я выхожу за него замуж. Проснулась — рыдая, в холодном поту. Настолько меня эта мысль ужаснула. Так что я не страдаю от того, что не замужем… Бывают, конечно, тяжелые периоды. Помню один такой, когда мне так мучительно хотелось любви, так я ее искала, что даже со сцены всматривалась в зал: "Ну, может быть, ты? Нет, не ты..." Это смешно, конечно».

О разбитых сердцах (там же): «У меня было, что называется, редко, да метко, каждый раз все по-серьезному. Но чувство вины до сих пор гложет… Как вам сказать, чтобы никого не обидеть?.. Вот я познавала, раскусывала, съедала — дальше мне было не интересно. Я уже чувствовала слабость этого мужчины. И силу другого. И когда такой момент наступает, меня уже не удержать… Нет, то были не трофеи, как у мужиков, знаете: первая ночь случилась — и досвидос. Я каждый раз верила, что это в последний раз. Но когда страсть заканчивалась, пелена спадала, и на многое открывались глаза. Я понимала, что этот мужчина недостаточно силен для меня, он не то, что я себе придумала. И тогда я либо сама буду несчастлива, либо уничтожу его».

 

5 фактов о Сати Казановой

  • По национальности Казанова кабардинка «до пятого колена».
  • Отец певицы в молодости был профессиональным певцом и гастролировал с ВИА «Ашамаз». Женившись, он бросил это «несерьезное» занятие. У Сати три взрослые сестры: Светлана — юрист, Марьяна — арт-директор и продюсер, Мадина — дизайнер и модель.
  • В 2006 году Казанова поступила в Российский университет театрального искусства (ГИТИС), в 2014-м окончила его по актерской специальности.
  • Сати вегетарианка. Также она занимается йогой.
  • Казанова не замужем. Русскоязычные версии журналов FHM и Maxim не раз включали ее в рейтинги самых сексуальных женщин. По данным СМИ, певица встречается с главой компании «Росводоканал» Александр Шенкманом. Избраннику Сати 55 лет.

 

Материалы о Сати Казановой:

Статья в Википедии

Официальный сайт певицы

Биография на сайте «Узнай все»

Справка 24СМИ

Справка журнала «7 дней»

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