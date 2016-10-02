Установлено имя убийцы столичной школьницы

Полицейским стало известно имя подозреваемого в убийстве несовершеннолетней в парке около улицы Маршала Катукова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Молодой человек, учащийся одного из столичных учебных заведений, приехавший из другого региона, предположительно, мог стать убийцей школьницы в Москве», — отметил он.

Информацию о том, что правоохранителям уже известно имя убийцы, подтвердила и старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Убийца девушки задержан. Им оказался молодой человек 22 лет», — уточняет «Интерфакс».

По его данным, причиной убийства мог послужить пьяный конфликт. Как уточняет Life, убийца был студентом Московского физико-технического института, он уже задержан.