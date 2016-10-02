Мэй анонсировала отмену закона о вхождении Великобритании в ЕС

Премьер-министр Великобритании Тереза ​​Мэй объявила, что в ближайшее время страна сделает первый шаг на пути выхода из Евросоюза. Об этом пишет Financial Times.

Мэй намеревается первым делом ввести в действие «великий закон отмены». По ее словам, он «снова сделает Великобританию суверенным и независимым государством».

Таким образом, будет отменен Акт о европейских сообществах 1972 года, который ввел в действие законодательство Европейского cоюза в Великобритании. Мэй может объявить о его отмене уже 2 октября на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме.

По ее словам, не стоит ждать окончания парламентских выборов в Германии в 2017 году.

Премьер заключила, что Великобритания выберет удобное для себя время выхода из ЕС.