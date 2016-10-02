02 октября 2016, 10:55
Мэй анонсировала отмену закона о вхождении Великобритании в ЕС
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что в ближайшее время страна сделает первый шаг на пути выхода из Евросоюза. Об этом пишет Financial Times.
Мэй намеревается первым делом ввести в действие «великий закон отмены». По ее словам, он «снова сделает Великобританию суверенным и независимым государством».
Таким образом, будет отменен Акт о европейских сообществах 1972 года, который ввел в действие законодательство Европейского cоюза в Великобритании. Мэй может объявить о его отмене уже 2 октября на ежегодной конференции Консервативной партии в Бирмингеме.
По ее словам, не стоит ждать окончания парламентских выборов в Германии в 2017 году.
Премьер заключила, что Великобритания выберет удобное для себя время выхода из ЕС.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое