Президент Филиппин извинился за сравнение себя с Гитлером

Президент Филиппин Родриго Дутерте принес извинения еврейскому сообществу за неуместное сравнение себя с Гитлером в борьбе с наркотиками. Об этом сообщает Reuters.

Дутерте осознал, какое возмущение вызвали его слова среди евреев по всему миру. Он отметил, что упомянул имя Гитлера лишь для того, чтобы продемонстрировать, как изображают его противники.

«У меня не было никогда намерения опорочить память шести миллионов убитых евреев», — заявил филиппинский лидер.

Дутерте признал, что слова о Гитлере принесли ему много проблем.

Он подчеркнул, что упоминание холокоста в контексте обсуждения кампании по борьбе с наркотиками было сделано, чтобы нанести удар по критикам, уподобляющим Дутерте Гитлеру.