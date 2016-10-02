Австралия назовет имена причастных к крушению MH17 к концу 2016 года

Австралия пообещала обнародовать имена тех, кто причастен к крушению «Боинга» Малайзийский авиалиний под Донецком, к концу 2016 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Австралии Джули Бишоп.

«До конца года, может быть в начале следующего года имена тех, кто, как мы считаем, должны быть привлечены к ответственности будут подтверждены и далее должно последовать судебное преследование в отношении данных лиц», – отметила она.

Напомним, что в конце сентября состоялась презентация доклада Объединенной следственной группы, которая заявила о причастности России к крушению лайнера. Следователи полагают, что самолет сбили с контролируемой сепаратистами территории из установки «Бук», которую привезли из РФ, а после трагедии отправили обратно. Российская сторона отрицает свою причастность к инциденту.