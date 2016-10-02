МИД России ответил шуткой на слова британского министра о мощном оружии против РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова опубликовала в своем Facebook шуточное высказывание в ответ на слова главы британского МИДа Бориса Джонсона, который назвал стыд мощнейшим оружием Запада против России.

В опубликованной шутке министр обороны России Сергей Шойгу сообщает министру иностранных дел России Сергею Лаврову о том, что «у британцев против нас новое оружие появилось – стыд», а потом говорит, что «в Сколково пока ничего такого не изобрели».

«Сергей Кужугетович, попробуйте давать солдатам коктейль из формотерола, триамцинолона, преднизола и преднизолона. Комплексное средство помогает избавиться от стыда и нарастить мышечную массу. Испробовано на американских теннисистках», — написала Захарова.