02 октября 2016, 19:34
В Грузии совершено вооруженное нападение на экс-министра обороны
В Грузии на кандидата в мажоритарные депутаты, бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили напали неизвестные с оружием, сообщает «Интерфакс».
При покушении были ранены охранник Окруашвили, а также один из активистов его партии «Грузинская партия». Сообщается, что ранения не представляют опасности для жизни.
По словам Окруашвили, нападавших было двое, и у них были пистолеты.
В настоящее время официальных комментариев МВД Грузии не поступало.
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