В Грузии совершено вооруженное нападение на экс-министра обороны

В Грузии на кандидата в мажоритарные депутаты, бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили напали неизвестные с оружием, сообщает «Интерфакс».

При покушении были ранены охранник Окруашвили, а также один из активистов его партии «Грузинская партия». Сообщается, что ранения не представляют опасности для жизни.

По словам Окруашвили, нападавших было двое, и у них были пистолеты.

В настоящее время официальных комментариев МВД Грузии не поступало.