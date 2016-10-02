В Великобритании попросили прекратить пропаганду против РФ

В Великобритании на местном радио LBC его слушательница в эфире попросила ведущего прекратить пропаганду против России. Об этом сообщает Sunday Express.

Такая просьба прозвучала во время обсуждения темы крушения малайзийского «Боинга» на Украине. Слушательница по имени Ивонн заявила, что «российский лидер Владимир Путин не лучше и не хуже правительства Соединенного Королевства». «Мы растеклись по всему земному шару как масло, мы проводим интервенции по всему миру. Путин этого не делает. Мы как психи ввязываемся в войны», — отметила она.

Напомним, Совместная следственная группа в своих промежуточных итогах расследования авиакатастрофы признала причастность к ней России. Австралия пообещала опубликовать имена виновников трагедии к концу этого года.