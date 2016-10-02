Австралиец Риккьярдо выиграл Гран-при Малайзии

Пилот команды Red Bull из Австралии Даниэль Риккьярдо выиграл Гран-при Малайзии.

На втором месте оказался его партнер по команде голландец Макс Ферстаппен. Третьим к финишу гонки пришел пилот Mercedes немец Нико Росберг. Стоит тметить, что его оштрафовали на 10 секунд за столкновение с Ferrari финна Кими Райкконена.

Россиянин, пилот команды Toro Rosso Даниил Квят оказался у финиша 14-м.

Лидер гонки пилот Mercedes британец Льюис Хэмилтон сошел с дистанции на 41-м круге из-за возгорания двигателя.