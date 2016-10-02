Саакашвили объявил о намерении вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что он собирается вернуться в страну. Его заявление прозвучало в Нью-Йорке во время встречи со сторонниками партии «Единое национальное движение», которую транслировал телеканал «Рустави 2».

«Я действительно собираюсь вернуться в Грузию и защитить интересы результатов выборов», — пояснил Саакашвили.

Политик выразил уверенность, что ЕНД победит на предстоящих выборах в Грузии, так как партия стала более сильной.

«Данный вопрос не решен с членами партии, так как партия в конечном итоге сама должна все решить, но я например, привез бы Хатию Деканоидзе в Грузию и назначил бы министром внутренних дел», - отметил Саакашвили.

Отметим, по приезду в Грузию Саакашвили грозит задержание, так как МВД страны объявило его в розыск по двум уголовным делам.