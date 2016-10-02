Кадыров призвал «расстреливать к чертовой матери» подрывающих безопасность в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания по безопасности на дорогах призвал «расстреливать к чертовой матери» за «нарушение покоя в Чечне». Об этом пишет «Новая газета».

На совещании обсуждался рост числа ДТП и нетрезвых водителей.

«Не имеет значения, закон не закон… Касается вопрос безопасности — расстрелять», — говорит Кадыров в опубликованной газетой аудиозаписи.

Отмечается, что мероприятие прошло 27 сентября, и сюжет о нем был продемонстрирован в эфире телеканала «Грозный». Слова Кадырова, содержащие требование расстреливать нарушителей, прозвучали в выпуске новостей в 19:00 27 сентября, но потом были вырезаны.